AHBİB/Veysel Memiş: Çin'e ek vergiler bize fiyat avantajı getirecek

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, "Bu pazarda bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında bir düşüş yaşandı. ABD'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerindeki toplam 42,1 milyar dolar ithalat yaptığını görüyoruz. Bu ülkenin Çin'den yaptığı toplam satın alma tutarı ise 1,05 milyar dolar düzeyinde. Çin'e uygulanan ek vergilerin bizlere fiyat avantajı getireceğini ve ihracatımızda önemli artışlar sağlayabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Memiş, bu ürünlerde ABD'nin önemli tedarikçileri olan ve gümrük vergileri artırılan Kanada, Meksika, İtalya ve Brezilya'ya karşı da rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla fırsatları değerlendireceklerini vurguladı.