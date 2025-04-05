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Eksun Gıda'da üst düzey atama

Eksun Gıda Grubu Başkanlığı ve CEO'luk görevine Hasan Abdullah Özkan atandı.

Haber Merkezi
AA
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Eksun Gıda'da üst düzey atama
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren, 30'dan fazla ülkeye un ihracat gerçekleştiren Eksun Gıda'da, üst düzey bir atama gerçekleşti.

Eksun Gıda Grubu Başkanlığı ve CEO görevlerine, Hasan Abdullah Özkan atandı. Özkan, yeni dönemde, tecrübesini ve vizyonunu Eksun Gıda'nın stratejik hedeflerine yön vermek üzere kullanacak.

Lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Özkan, profesyonel kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde çeşitli birimlerde yöneticilik pozisyonunda görev aldı. 2012-16 arasında Eksim Holding'in enerji grubunda yöneticilik yapan Özkan, 2016-23 arasında ise tarımsal sanayi ve gıda alanında faaliyet gösteren Sunar Şirketler Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı ve CEO pozisyonlarında çalıştı.

2023'ten bu yana Eksim Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak holdingin kurumsal vizyonunun güçlendirilmesine katkı sunan Özkan, Ekonomist Dergisi'nin "40 Yaş Altı 40 CEO" araştırmasında listeye girdi. Özkan, sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevler üstlenerek, iş dünyasının gelişimi ve toplumsal fayda odaklı projelerde de aktif rol aldı.

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