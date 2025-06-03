Oğuz Beki, 1 Milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Bireysel emeklilik sistemi aracılığıyla finansal danışmanlık hizmeti veren Oğuz Beki Bireysel Emeklilik ve Fon Yönetim Şirketi, müşterilerinin finansal hedeflerini, ihtiyaçlarını ve risklerini analiz ederek çözümler sunuyor. Eskişehir’deki merkez ofisinin yanı sıra Bursa’daki şubesiyle faaliyetlerini sürdüren firma, deneyimli ve uzman kadrosuyla orta ve uzun vadede meydana gelebilecek finansal sorunları önceden belirleyip çözüm önerisi geliştiriyor.

Fon yönetimindeki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizliklerin kendilerine esneklik ve adaptasyon yeteneği kazandırdığını vurgulayan Oğuz Beki Bireysel Emeklilik ve Fon Yönetim Şirketi Genel Müdürü Oğuz Beki, “Küresel piyasa belirsizlikleri ve ekonomik dalgalanmaların getirdiği zorlukların bizlere esneklik ve adaptasyon kabiliyeti kazandırdığına inanıyoruz. Bu dalgalanmalar; risk yönetimi süreçlerimizin sürekli geliştirilmesine, yatırım portföyümüzün çeşitlendirilmesine ve piyasa trendlerine hızla uyum sağlayabilen stratejiler geliştirmemize olanak sağladı” diye konuştu.

İnovatif çözümlerle büyümesini sürdürecek

2024 yılında piyasa dinamiklerine yönelik titiz analizleri neticesinde, fon büyüklüklerini üst üste ikinci yılda da ikiye katlayarak 1 milyar TL seviyesine ulaştıklarının altını çizen Beki, “Bu etkileyici büyüme, öncelikle portföyümüzdeki 13 bini aşkın değerli müşterimizin güveniyle mümkün olmuştur. Büyümenin sürdürülebilirliği, müşterilerimize sağladığımız uzun vadeli değer yaratımının yanı sıra, risklerin etkin yönetilmesi ve ekonomik belirsizliklere karşı proaktif stratejilerin uygulanmasına dayanmaktadır. Yatırımcılarımızın beklentilerini aşmayı hedefleyerek, teknolojik altyapı ve analitik yaklaşımlarla desteklenen stratejik adımlarımız, her türlü dalgalanmaya rağmen şirketimizin istikrarını korumasını sağlamıştır. Gelecek dönemlerde de piyasanın zorluklarına karşı gösterdiğimiz direnç ve esnekliği artırarak, inovatif çözümlerle büyüme stratejilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Dijital dönüşüm alanında gerçekleştirdikleri yatırımların verimliliklerini artırmada bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Oğuz Beki, sözlerine şöyle devam etti: “Şu an, elementer grubundaki müşterilerimiz ile bireysel emeklilik ve fon yönetimi hizmeti sunduğumuz müşterilerimize yönelik ayrı CRM sistemleri ile müşteri takibini titizlikle sürdürüyoruz. Bu iki ayrı CRM platformu, farklı müşteri segmentlerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretmemize olanak tanırken, tüm durumlara hızla uyum sağlayabilmemizin de temelini oluşturmaktadır. Şirketimizi çevik ve esnek kılan bu yazılımlar, yalnızca müşteri ilişkileri yönetiminde verimliliği artırmakla kalmayıp, fon yönetimi süreçlerimizi ve yeni satış faaliyetlerimizi de güçlendirmektedir. Dijitalleşme yatırımlarımız, günlük operasyonlarımızda sağladığı yüksek uyum ve adaptasyon kabiliyeti ile özellikle piyasa dalgalanmaları ve değişen müşteri beklentileri karşısında öne çıkmaktadır.”

Yapay zeka destekli çözümler geliyor

Gelecek vizyonumuz doğrultusunda, yapay zeka destekli yeni teknolojileri satış alanında devreye almayı planladıklarını dile getiren Beki, “2025 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz yeni uygulamalar ile büyük veri analitiği ve yapay zeka temelli stratejilerimizi daha da derinleştirerek müşteri deneyimini üst düzeye çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, müşteri davranışlarını anlık olarak analiz edebilecek, beklentileri öngörebilecek ve daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabileceğiz” şeklinde konuştu.

Uzun vadede hedef her bölgede en az bir şube açmak

Müşteri portföylerini genişletmek adına yeni bölgesel açılımlar yaptıklarını belirten Oğuz Beki, "Şu anda Eskişehir ve Bursa şubelerimiz üzerinden faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Eskişehir şubemiz İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde, Bursa şubemiz ise Ege ve Marmara bölgelerinde etkin çalışmalar yürütüyor. 2025 itibarıyla Ankara ve Karadeniz bölgesinde yeni şube açmayı planlıyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, her bölgede en az bir, büyük şehirlerde ise en az iki şubeye ulaşmak" açıklamalarında bulundu.