Yazılıkaya Danışmanlık, dijital dönüşümle Türkiye genelinde büyümeye hazırlanıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2014 yılında kurulan Yazılıkaya Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., geleneksel eğitimin yanı sıra yapay zekâ destekli online eğitim platformu ile sektörde dijital dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor. “Fencebir” markasıyla kısa sürede bölgesel güven kazanan kuruluş, şimdi bu başarıyı ulusal ölçeğe taşıyacak yeni bir dijital yatırım sürecine giriyor.

Eğitimde sürdürülebilir başarıyı dijitalleşme ile taçlandırmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere kaliteli eğitimi ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Yazılıkaya Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ekrem Şenyel, “Bugüne kadar Eskişehir’de binlerce öğrenciye dokunan bir yapıyı büyüttük. Ancak artık biliyoruz ki, sınavlara hazırlık süreçlerinde sadece fiziksel sınıflar yeterli değil. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için, Türkiye’nin her noktasındaki öğrencilere ulaşmamız gerekiyor. Bu nedenle yazılım ve yapay zekâ tabanlı online platformumuzu devreye almak üzere harekete geçtik” diye konuştu. Sadece fiziki değil dijital dünyada da güçlü bir eğitim markası oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Şenyel, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda 1000’e yakın öğrenciye birebir katkı sunuyoruz. Platformun devreye girmesiyle birlikte bu sayıyı 5000’e çıkarmayı öngörüyoruz. Bu, sadece kurumumuz için değil, ülkemizin eğitim kalitesi açısından da önemli bir sıçrama anlamına geliyor.”

Bireysel öğrenme stillerine uygun esnek çözümler sunuyor

Markalaşma sürecinde kullandıkları Fencebir’in öğrenci ve veli nezdinde kalite ve güvenin simgesi hâline geldiğini kaydeden Hüseyin Ekrem Şenyel, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bireysel destek programlarının başarılarını artıran temel faktörler arasında yer aldığını açıkladı. Fencebir çatısı altında yürütülen özgün, öğrenci merkezli öğretim modellerinin bireysel öğrenme stillerine uygun esnek çözümler sunduğuna dikkat çeken Şenyel, “Ayrıca, SEGM (Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi), özel öğretim kursları ve çocuk kulübü hizmetleriyle çok yönlü bir öğrenme ortamı oluşturmuş durumdayız. Modern kütüphane-cafe alanlarımız ise yalnızca akademik değil sosyal gelişim açısından da öğrencilere nitelikli bir alan sunuyor” diye konuştu.

2024 verilerine göre yaklaşık yüzde 5 oranında büyüme gösterdiklerini belirten Şenyel, bu başarıyı K12 segmentinde sundukları kapsamlı hizmet ağıyla destekledikleri bilgisini paylaştı. Ancak sektörün genelinde yaşanan kayıt dışı rekabetin, kayıtlı kurumları tehdit etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Şenyel, “Ne yazık ki eğitim sektörünün yapısal gelişimini tehdit eden en büyük sorunlardan biri faaliyet dışı ve haksız rekabet. Ruhsatsız, denetimsiz ve vergi yükümlülüğü bulunmayan yapılar; hem öğrenci güvenliğini riske atıyor hem de bizler gibi yasal çalışan kurumların sürdürülebilirliğini zedeliyor” diyerek sektör temsilcilerine denetim çağrısında bulundu.

Yazılım destekli eğitim ile Anadolu’dan ulusala

Yapay zekâ destekli platformun devreye alınmasıyla birlikte, yalnızca öğrenci sayısının artmayacağına dikkat çeken Şenyel, aynı zamanda farklı coğrafyalardan gelen kullanıcı verilerinin analiziyle eğitim modellerinin sürekli güncellenebilmesine olanak sağlanacağının altını çizdi. Hüseyin Ekrem Şenyel, “Biz yerel köklerimizi hiçbir zaman unutmadan, vizyonumuzu ulusala taşıyoruz. Eskişehir Odunpazarı’ndan doğan bir marka olarak, bugün Türkiye’nin eğitimde dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek potansiyeldeyiz. Bu süreçte önceliğimiz, öğrenci başarısını bireysel bazda artırmak ve bunu sürdürülebilir bir sistemle yaygınlaştırmak olacak” dedi.