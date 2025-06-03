Movus, lojistik sektörüne yenilikçi çözümler sunuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Bir asra dayanan tecrübesini 2020 yılında yeni bir kurumsal yapı ile harmanlayan Movus Lojistik, Türkiye genelinde operasyonel kabiliyetlerini düzenli yatırımlarla geliştirerek büyümesini sürdürüyor. Lojistik 4.0 vizyonuyla yatırımlarına yön verdiklerini belirten Movus Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Köseler, teknoloji odaklı hizmetlerle müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş çözümler sağladıklarını ifade etti.

2024 cirosu 1 milyar TL’ye ulaştı

Sektörlerinde öncü firmalara hizmet sundukları Eskişehir, Ankara, Konya, Gaziantep ve Erzurum’un ardından son olarak İzmir’de devreye aldıkları tesisleriyle, 600 kişilik istihdam sağladıklarının altını çizen Köseler, kısa vadede birkaç kritik şehirde daha yatırımlarını sürdürmeyi planladıklarını vurgulayarak, “2024 yılı şirketimizin en yüksek ciro, depolama kapasitesi ve istihdama ulaştığı dönem oldu. Organize Sanayi Bölgelerinde istihdamı en çok arttıran firmalar arasında 3üncü olduk. Yaklaşık yüzde 90 büyüyerek 1 milyar TL’lik ciroya ulaştık” ifadelerini kullandı.

Kontrat lojistiği kapsamında, depolama hizmetlerinin yanı sıra yurtiçi parsiyel ve komple tır, ekspres ve proje taşımacılığı hizmetleri de sunduklarını belirten Köseler, Eskişehir’de bulunan depolardan günlük 300 araçlık yurtiçi sevkiyatın yönetildiğini söyledi. Burak Köseler, sözlerine şöyle devam etti: “Sektörün geleceği doğru veriyi doğru şekilde işleyerek; operasyonel yönetim ve karar mekanizmalarının doğru şekilde işletilmesine bağlı. Yazılım platformlarının entegre olmadığı süreçlerin rekabetçi avantajlar sağlayamayacağı düşüncesi ile şirketimizin tüm alanlarını kendi yazılım ağımız ile örme çabasındayız. Geliştirdiğimiz entegre platformlar sayesinde müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle operasyonel süreçleri daha etkin ve güvenli bir şekilde yürütüyoruz.”

“Lojistik süreçleri sıfır hata – maksimum esneklik prensibiyle yönetiyoruz”

Lojistik sektöründe dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Köseler, “Günümüz lojistik süreçleri artık sadece taşımacılık ve depolama hizmetleriyle sınırlı değil. Lojistik 4.0 evriminde, dijital dönüşüm stratejilerimiz kapsamında yaptığımız yatırımlarla süreçleri optimize ediyor, verimliliği arttırırken esneklikten ödün vermiyoruz. Kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen platformlar sayesinde operasyonlarımızı sıfır hata – maksimum esneklik prensibiyle yönetiyoruz. Bulut bilişim (CC), nesnelerin interneti (IoT) ve robotik süreç otomasyonu(RPA) gibi teknolojileri aktif olarak kullanarak kontrat lojistiği alanında entegre çözümler sunuyoruz. Bilişim projelerimizi sadece yazılım kapsamında değil, donanım konusundaki bilgi ve tecrübelerimiz ile hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Sektördeki yenilikleri yakından takip ettiklerini ve geleceğin lojistik süreçlerinin veri analitiği, otomasyon ve yapay zeka ile şekilleneceğini ifade eden Köseler, “Lojistik 4.0’ın gerekliliklerini yerine getirerek hem operasyonel maliyetleri düşürüyor hem de müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Dijital dönüşüm sürecimizi hızlandırarak önümüzdeki dönemde yeni projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kadın istihdamına öncelik veriyor

Kadın istihdamına yönelik geliştirdikleri politikaların sonuç verdiğinin altını çizen Burak Köseler, çalışanlarının yüzde 30’unun kadınlardan oluştuğuna dikkat çekti. Bu oranı daha da arttırarak sektörde kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Köseler, “Lojistik sektörü ağırlıklı olarak erkek çalışanların bulunduğu bir alan olsa da biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. 2024 yılında OSB’lerde kadın istihdamını en çok arttıran firma kategorisinde birinci sırada yer aldık. Kadın çalışanlarımızın iş gücüne katılımını artırarak, hem sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmayı hem de toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.