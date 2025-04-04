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Türkiye ilk jet motoru ihracatını gerçekleştirdi

Kale Jet Motorları'nın Brezilyalı SIATT ile imzaladığı sözleşme kapsamında KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatıyla Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye ilk jet motoru ihracatını gerçekleştirdi
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Kale Grubu şirketlerinden Kale Jet Motorları, Brezilya'da gerçekleştirilen LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda önemli bir ihracat başarısına ulaştı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Brezilyalı SIATT ile KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ihracatı ve tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatı gerçekleştirildi.

KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru, 330 mm çap, 50 kilogram ağırlığıyla 3200 newtona kadar itki üretebiliyor. KTJ-3200, iki farklı varyantıyla yerli seyir füzeleri SOM ve Atmaca füzelerine güç veriyor. Seri üretime geçen ve teslimatları devam eden KTJ-3200 ile Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen milli füzelerin geliştirilmesine yönelik başarılı testler yapılıyor.

Kale Jet Motorları, KTJ-3200'den elde edilen bilgi birikimi ve tecrübeyle farklı turbojet motorları geliştiriyor.

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