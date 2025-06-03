Mergentech, yaratıcı sağlık ve eğitim teknolojilerini küresel pazarlara taşıdı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1993 yılında Ekrem Eroğlu tarafından kurulan Mergentech, izlenebilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği yazılımlarla müşterilerinin dijital dönüşümüne liderlik ediyor. 150 kişilik ekibiyle hastane bilgi yönetim sistemleri (HBYS) ve üniversite bilgi yönetim sistemi (E-Kampüs) başta olmak üzere mobil sistemler, iş zekası sistemleri, karar destek sistemleri ve yapay zeka teknolojilerini de bünyesinde barındıran firma, geliştirdiği yapay zekâ tabanlı sağlık ve eğitim teknolojileriyle sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da adından söz ettiriyor.

Sağlık, eğitim ve kurumsal yönetim alanlarında birçok yeni yazılım projesine imza attıklarını belirten Mergentech Yönetim Kurulu Üyesi Can Eroğlu, “Yapay zekâ destekli karar destek sistemlerinden büyük veri analizine, bulut bilişim altyapısından entegre süreç yönetimine kadar birçok farklı alanda geliştirdiğimiz projeler, dijital dönüşümün önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Son yıllarda sağlık turizmi ve organ nakli gibi alanlarda yürüttüğümüz üç ayrı TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlayarak ticarileştirdik. Bu projeler, hasta eşleştirme, süreç takibi ve dinamik raporlama gibi özgün modüllerle sektörde önemli bir ihtiyacı karşıladı” diye konuştu. Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ile sağlık sektöründe gerçek zamanlı veri takibini mümkün kıldıklarını söyleyen Eroğlu, Stratejik Plan Yönetim Sistemi sayesinde ise kurumların hedef odaklı yönetim süreçlerini dijital ortama taşıdıklarını ifade etti. Can Eroğlu, eğitim alanında ise öğrenci işleri, uzaktan eğitim ve veri analizi gibi modüllerle entegre çözümler sunduklarını vurguladı.

Teknolojik dönüşüme yön veriyor

Mergentech’in sektörde sadece yenilikçi çözümler sunmakla kalmadığını, aynı zamanda teknolojik dönüşüme yön verdiğini kaydeden Can Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Geliştirdiğimiz Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi ve PACS görüntüleme sistemiyle sağlık kurumlarının klinik ve idari süreçlerini entegre biçimde yönetmelerini sağlıyoruz. Eğitim tarafında ise üniversitelere yönelik geliştirdiğimiz sistemler, akademik ve idari süreçlerde dijitalleşmeyi mümkün kılıyor. Yazılımlarımız, kurumlara sadece operasyonel kolaylık değil, sürdürülebilirlik ve veri temelli yönetim altyapısı da sunuyor.”

Globalde portföyünü büyütmeyi hedefliyor

Kısa ve orta vadede özellikle yenilikçi sağlık ve eğitim teknolojilerine yönelik ürünlerini uluslararası pazarda daha geçin ölçekte konumlandırmayı planladıklarını dile getiren Can Eroğlu, “Öncelikli olarak bu ürünlerin yurtdışındaki projelerde kullanılmasını sağlayarak, global portföyümüzü büyütmeyi ve sektördeki stratejik pozisyonumuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, güçlü Ar-Ge altyapımızı ve yazılım yetkinliklerimizi avantaja dönüştürerek, yıllık büyüme oranımızı en az yüzde 50 seviyesinde korumayı hedefliyoruz. Bu sürdürülebilir büyüme stratejisiyle, Mergentech’i sadece ulusal değil, uluslararası alanda da lider teknoloji firmalarından biri haline getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

İhracatta iki ana bölgeye odaklandı

İhracat stratejilerini iki ana bölgeye odaklayarak şekillendirdiklerini belirten Can Eroğlu, “Macaristan ile yürüttüğümüz Ar-Ge iş birlikleri sayesinde yapay zekâ ve sağlık teknolojileri alanında güçlü bilgi paylaşımı ve ürün geliştirme süreçleri yürütüyoruz. Arap Yarımadası’nda ise özellikle uzaktan sağlık izleme ve dijital hasta yönetimi gibi çözümlerimize yoğun ilgi var. Bu iki coğrafya, markamızın uluslararası bilinirliğine ciddi katkı sağlıyor” dedi.