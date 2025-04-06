Narin Güran cinayeti | Olay gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024 günü kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda, Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Narin Güran'ın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar ise, "delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin dosyası, gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

Sosyal medya hesabındaki hareketliliğe dikkat çekildi

Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ağabey Enes Güran'ın, cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı.

Hazırlanan raporu sosyal medya hesabından paylaşan Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, Güran'ın özellikle sosyal medya platformu Instagram üzerindeki hareketliliğine dikkati çekti.

Akbilek, şu ifadeleri kullandı:

"Enes' in 21.08.2024 tarihine ait kritik zaman aralığını kapsayan İnternet hareketliliği de aşağıda görüldüğü şekilde:

Saat 15.00 sularında uzandığı kanepede uyumaya başladığına, akabinde Kerem'in araması ile uyanarak telefona cevap verdikten kısa bir süre sonra Hediye ile de selamlaşıp banyo tarafına geçerek üzerini toparladıktan sonra köye doğru evden ayrıldığına ilişkin beyanının cihaz hareketliliği ile uyumlu olduğu görülüyor.

Hatırlanacağı üzere küçük Eren, ağabeyi uyuyunca cep telefonunu aradığını ancak bulamadığını belirtmişti. 15.44 te uyandıran aramaya kadar telefonda hareketliliğin saptanmaması, ancak GPRS verileri ile kapalı olmadığının da ortaya çıkmış olması karşısında büyük oranda anlaşılmış bulunmaktadır.

Daha önemli ve dikkat çekici unsur ise saat 16.00 sonrası hareketliliğin çoğunlukla instagram platformunda Parmak Hareketleri aracılığıyla hikayelerin görüntülenmesi olsa gerektir. Kabul edelim: aleyhe senaryoların doğru olması halinde Enes'in bu dakikalarda büyük bir panik ve korku içerisinde bulunduğunu gösterir hareketlilik yahut sıfır hareketlilik görmemiz gerekecekti.

Enes'in yaşı ve dosyaya yansımış kişiliği de gözetildiğinde İnternet hareketliliği, öz kız kardeşini haince öldürmüş biri kimsenin hareketlerininin değil, sefil ve hain cinayetten habersiz bir gencin rutin uğraşlarının söz konusu olduğunu göstermektedir.

Tıpkı, Eren, Yüksel, Arif, Baran, Osman, ve Muhammed gibi..."