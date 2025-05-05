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Özgür Özel’e saldıran saldırganın gözaltı süresi uzatıldı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Atatürk Kültür Merkezi’ndeki protokol kapısı çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’e saldıran saldırganın gözaltı süresi uzatıldı!
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cumartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından, dün Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni gerçekleştirildi.

Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta protokol kapısında yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki, daha önce 2 çocuğunu katleden ve 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Saldırganın gözaltı süresi uzatıldı

Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.

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