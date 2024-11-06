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Adana'da kule vinci devrildi! Operatör hayatını kaybetti

Adana'da inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Adana'da kule vinci devrildi! Operatör hayatını kaybetti
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Adana’nın Seyhan ilçesindeki konut inşaatı sahasında çalışma yapan kule vinçlerden biri, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. 

Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 Operatör hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Bülent Temli'nin ağır yaralandığı belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı. Temli'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Devrilme anı kameralara yansıdı

 

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