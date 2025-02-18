Adile Naşit için “Mezarından çığlıklar yükseliyor” diyen Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusu

Türk sinemasının usta sanatçısı Adile Naşit için “Mezarında çığlıklar yükseliyor” diyen “hoca” lakaplı Ebubekir Sıddık Kaya hakkında, Naşit’in yeğeni Naşit Özcan tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Kendisini "hoca" olarak adlandırarak sosyal medyada ünlenen Ebubekir Sıddık Kaya, geçen günlerde paylaştığı videoda Türk sinemasının usta sanatçıları Adile Naşit ve Kemal Sunal hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

Videoda hangi ifadeler kullanıldı?

Sosyal medyadan paylaştığı videoda Naşit'in mezarının açıldığını öne süren Kaya, "Mezarı bir açıyorlar nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit'in şu bacağı var ya ensesinden sokmuşlar ağzından çıkarmışlar" ifadelerine yer verdi.

Usta oyuncuya yönelik sözlerine devam eden Kaya, "Bir müftü her gün mezarlıktan bir ses duyuyor, her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor. Koşuyor mezarlığa çığlık yok. Ertesi gün bir daha alıyor, gece vakti yine gidiyor çığlığa bakıyor. Yine bir şey yok. Ertesi gün bir daha artık dayanamıyor, 'Ben bekleyeceğim burada, hangi mezarlıktan bu çığlık geliyor bakacağız' diyor. En son bir gidiyor, bir bakıyor ki Adile Naşit'in mezarı. Hani bizim evimizin annesi vardı ya, küçükken öyle yutturdular. Evimizin tonton annesi dediler" dedi.

Dava açılması istendi

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre bu sözler üzerine harekete geçen Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan, Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

Naşit'in avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikâyet dilekçesinde, söz konusu ifadelerin yalnızca Adile Naşit'in hatırasına saldırmakla kalmadığı, aynı zamanda ailesini, sevenlerini ve toplumun büyük bir kısmı da derinden yaraladığı ifade edildi.

“Kişinin hatırasına hareket”

“Kişinin hatırasına hareket” suçlamasıyla yapılan şikâyette, bir an önce soruşturma başlatılarak Kaya hakkında dava açılması talep edildi.