AFAD duyurdu: Balıkesir sabaha karşı depremle sarsıldı
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.58 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.38 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-19
Saat:04:58:41 TSİ
Enlem:39.185 N
Boylam:28.20556 E
Derinlik:7.38 km
Detay:https://t.co/g1uxNoSo9o