AFAD duyurdu: Muğla sabaha karşı depremle sarsıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:57'de merkez üssü Datça'da (Muğla) 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 8, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-10-08
Saat:03:57:37 TSİ
Enlem:35.03583 N
Boylam:26.76861 E
Derinlik:10.9 km
Detay:https://t.co/MYjB3brGu3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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