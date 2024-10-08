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AFAD duyurdu: Muğla sabaha karşı depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla sabaha karşı depremle sarsıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03:57'de merkez üssü Datça'da (Muğla) 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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