AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem!
Ege Denizi'nde saat 01.54'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-07-10
Saat:01:54:02 TSİ
Enlem:36.60889 N
Boylam:25.43333 E
Derinlik:11.1 km
Detay:https://t.co/bwV2IADnhX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi