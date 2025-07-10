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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem!

Ege Denizi'nde saat 01.54'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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