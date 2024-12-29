AFAD duyurdu! Muğla'da art arda depremler! Halk sokağa döküldü
Muğla'da iki büyük depremin ardından panik yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da 11:02 sularında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Bölgesi'nde art arda gelen depremler büyük paniğe neden oldu. Dün gece Datça'da 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelirken, aynı bölgede az önce bir büyük deprem daha yaşandı. AFAD, son verileri paylaştı.
Muğla'da saat 11:02 sularında bir deprem daha
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'da saat 11:02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça merkezli olan sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi. Bölge halkı panik içinde sokaklara döküldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [172.77 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-29
Saat:11:02:11 TSİ
Enlem:35.38778 N
Boylam:26.40444 E
Derinlik:6.75 km
Detay:https://t.co/EKQEHUxUgr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi