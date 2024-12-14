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AFAD ve Kandilli duyurdu: İzmir'de deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD ve Kandilli duyurdu: İzmir'de deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; saat 04.42'de İzmir'in Bergama ilçesi merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 12,7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD: Depremin büyüklüğü 3.2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre ise İzmir'deki depremin büyüklüğü 3.2... AFAD, depremin derinliği 7.3 kilometre olarak duyurdu.

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