AFAD ve Kandilli duyurdu: İzmir'de deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; saat 04.42'de İzmir'in Bergama ilçesi merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 12,7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 14, 2024
ORLEMIS-BERGAMA (IZMIR) https://t.co/C88VaWQAvp
14.12.2024, 04:42:27 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 12.7 km#Kandilli
AFAD: Depremin büyüklüğü 3.2
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre ise İzmir'deki depremin büyüklüğü 3.2... AFAD, depremin derinliği 7.3 kilometre olarak duyurdu.