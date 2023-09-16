Afyonkarahisar'da bir helikopter otelin bahçesine düştü

N.C'nin komutasındaki özel bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine iniş esnasında alçak mesafeden ağaçlık alana düştü. Kazada, helikopterdeki N.C. ile oğlu B.C. yara almadan kurtuldu.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.20’de pilotajını N.C'nin yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar'da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş/kalkış alanına iniş esnasında, ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içinde ağaçlık alana düşerek kaza kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.