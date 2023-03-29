Ağıralioğlu: Hüzünle ayrılıyorum
İYİ Parti'den istifasını duyuran Ağıralioğlu, "Hüzünle ayrılıyorum, üzüntüyle ayrılıyorum.” dedi.
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ağıralioğlu, “İYİ Parti’den istifa ederek ayrılıyorum. Hüzünle ayrılıyorum, üzüntüyle ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.
Ağıralioğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı’na sert eleştiriler yöneltmişti.
Ağıralioğlu, dün akşam istifa edeceğini açıklamıştı.