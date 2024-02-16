Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Sanatçı Ahmet Kaya’nın abisi, ressam ve müzisyen Mustafa Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Gazeteci Zeynel Lüle, X’ten yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaya’nın ağabeyi sanatçı Mustafa Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.
Zeynel Lüle’nin yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya’nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında kılınacak. Hoşça kal güzel insan.”
Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya'nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında ķılınacak. Hoşçakal güzel insan. #MustafaKaya pic.twitter.com/9dlYOU0dRS— Zeynel Lüle (@zeynellule) February 16, 2024
Mustafa Kaya kimdir?
Malatya doğumlu Mustafa Kaya 14 yaşında müziğe başladı. Kardeşi Ahmet Kaya’ya 9 yaşındayken bağlama çalmayı öğretti. 6 kişilik Sümerbank Bağlama Ekibi’ni kurdu. Üniversitelerin resim bölümlerinde dersler verdi. Kaya’nın 3 müzik albümü bulunmaktadır. Mustafa Ceceli’nin söylediği Yağmur Ağlıyor şarkısı Mustafa Kaya’ya aittir.