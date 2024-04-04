Ahmet Zeki Üçok'tan Akşener'e seçim tepkisi: Sizleri affetmiyoruz

"Hür ve müstakil" girme kararının ardından yerel seçimlerde başarısız olan İYİ Parti'de tartışmalar devam ediyor.

Seçim sonrası Genel Başkan Meral Akşener seçimli olağanüstü kurultay kararı alırken, sonuçlardan dolayı bazı üst düzey istifalar da yaşandı.

CHP'nin ülke genelindeki başarısına isim vermeden atıfta bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ahmet Zeki Üçok, yönetime ve Akşener'e sert tepki gösterdi.

Üçok, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti başkan ve yöneticileri; uyguladığınız yanlış seçim stratejileri, kullandığınız yanlış seçim söylemleri, son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. sizleri affetmiyoruz.” ifadelerini kullandı.