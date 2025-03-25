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AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çongar trafik kazasında hayatını kaybetti
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D-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkisinde G.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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