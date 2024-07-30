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AK Parti Milletvekili Muammer Avcı yoğun bakıma alındı

Kalp krizi geçiren AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı hastaneye kaldırıldı. Hastanede stent takılan Avcı, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Haber Merkezi
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AK Parti Milletvekili Muammer Avcı yoğun bakıma alındı
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, geçirdiği kalp krizi sonucu Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından stent takılan Avcı, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Burak Bahadır, Avcı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süreyle yoğun bakımda kalacağını söyledi.

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