  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AK Partili Belediye Başkanı Salih Çakmak, trafik kazası geçirdi
Takip Et

AK Partili Belediye Başkanı Salih Çakmak, trafik kazası geçirdi

AK Parti Muş Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Partili Belediye Başkanı Salih Çakmak, trafik kazası geçirdi
Takip Et

AK Parti Muş Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Çakmak Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Çorum’a giderken kaza yaptı.

Kontrolden çıkarak tarlaya savruldu

59 yaşındaki Çakmak’ın kullandığı 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolunun ilçe girişinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çakmak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yaralı olarak araçtan çıkarılan Çakmak, ilk müdahalesinin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi’ne, ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Çakmak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muazzez Abacı son durum nedir ne oldu? Muazzez Abacı sağlık durumu iyi mi?Muazzez Abacı son durum nedir ne oldu? Muazzez Abacı sağlık durumu iyi mi?Gündem

 

Özgür Özel’in "Kıbrıs’ta 5,5 milyon liralık bahis" iddiası sonrası savcılık harekete geçti: Soruşturma başlattıÖzgür Özel’in "Kıbrıs’ta 5,5 milyon liralık bahis" iddiası sonrası savcılık harekete geçti: Soruşturma başlattıGündem

 

Gündem
MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı
MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı
TBMM'de PKK tartışması: Numan Kurtulmuş salonu terk etti
TBMM'de PKK tartışması: Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Muazzez Abacı son durum nedir ne oldu? Muazzez Abacı sağlık durumu iyi mi?
Muazzez Abacı son durum nedir ne oldu? Muazzez Abacı sağlık durumu iyi mi?
ABD’nin Ankara Büyükelçisi'nden vize açıklaması: Türk vatandaşlarının randevu süresi kısaldı mı?
RANDEVU SÜRESİ KISALDI MI?
UNESCO ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti
UNESCO ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti
Özgür Özel’in "Kıbrıs’ta 5,5 milyon liralık bahis" iddiası sonrası savcılık harekete geçti: Soruşturma başlattı
Özel’in "Kıbrıs’ta 5,5 milyonluk bahis" iddiası sonrası savcılıktan soruşturma