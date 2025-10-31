AK Partili Belediye Başkanı Salih Çakmak, trafik kazası geçirdi

AK Parti Muş Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Çakmak Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Çorum’a giderken kaza yaptı.

Kontrolden çıkarak tarlaya savruldu

59 yaşındaki Çakmak’ın kullandığı 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolunun ilçe girişinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çakmak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yaralı olarak araçtan çıkarılan Çakmak, ilk müdahalesinin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi’ne, ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Çakmak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.