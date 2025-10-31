  1. Ekonomim
  Özgür Özel'in "Kıbrıs'ta 5,5 milyon liralık bahis" iddiası sonrası savcılık harekete geçti: Soruşturma başlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde “Göztepe maçında verilen haksız kırmızı karta Kuzey Kıbrıs’tan 5,5 milyon liralık bahis oynandı” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün akşamki Esenyurt mitinginde “Göztepe maçında verilen haksız kırmızı karta Kuzey Kıbrıs’tan 5,5 milyon liralık bahis oynandı” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı  Özgür Özel’in Esenyurt mitinginde 'İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddiası hakkında dün çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki mitingde konuşan Özel, bahis oynayan hakemlerle ilgili olarak AK Parti'yi suçlarken, şu ifadeleri kullandı:

"571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış."

"Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk bahis oynamış"

Özel, dikkat çeken bir iddia ortaya atarak, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak” ifadelerini kullandı.

