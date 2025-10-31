Özgür Özel’den Bahçeli’nin Cumhuriyet Bayramı programına katılmamasına ilk değerlendirme: Meclis'te olmayan protesto Anıtkabir'de mi oluyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma namazını Sarıyer Çamlıtepe Merkez Camiinde kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 29 Ekim'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmamasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinlemeyen CHP’ye gelen eleştirileri hatırlatan Özel, yapılan "çatlak" açıklamalarına da atıfta bulunarak, “Meclis'te olmayan protesto Anıtkabir'de mi oluyor" diye tepki gösterdi.

CHP lideri Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı Cumhuriyet Bayramı paylaşımı için de “kıymetli” dedi; “Bunun üzerine önümüzdeki günlerde diyanet işleri başkanına hayırlı olsun ziyaretinde de bulunacağız” diye duyurdu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı Cumhuriyet Bayramı paylaşımı kıymetlidir. Bunun üzerine önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanı'na hayırlı olsun ziyaretinde de bulunacağız. Bundan önce cumhuriyetin değerleriyle çelişen hutbeler okunuyordu. Bizim meselemiz bir yanlış olsun da kavga edelim değil, bizim meselemiz herkes işini doğru yazsın hizmet yarışında olalım.

"Cumhur İttifakı’nın çatlaklarıyla da uğraşmayayım, onlar çözsün"

“(Cumhuriyet Bayramı programına Bahçeli’nin katılmaması) Anıtkabir ziyaretine katılmama, ardından külliyeye gitmeme konusunda siyasi yorumları herkes yapar, bu benim işim değil. Bahçeli’yi sordum bugün katılamayacağını söylediler. Eğer o bir mesajsa... Ben bu kadar derdimiz varken Cumhur İttifakı’nın çatlaklarıyla da uğraşmayayım. Onlar çözsün.

AK Partiye yakın isimler 'Bu çatlak büyümeden giderilmeli' falan diyor. Hani arkadaşlar Meclis'in açılışına cumhurbaşkanı gelip konuşma yapıp gidiyor, söz hakkımız yok, biz oraya gitmeyince 'Meclis'te protesto mu olur?' Peki, Meclis'te olmayan protesto Anıtkabir'de mi oluyor? Son cumhurbaşkanının partili cumhurbaşkanına konuşmasını dinlemeye gitmemeyi ayıplayanlara, o zaman Anıtkabir’e gitmemek ya da resepsiyon gitmemeyi meşru protesto görenleri AK Parti tarafında mesajı alalım diyenlere millet sorsun. Bunu oturup kendileri değerlendirsinler bizi uğraştırmasınlar. Biz önümüze bakıyoruz."