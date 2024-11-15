AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı: Gündemde hangi konular var?
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı.
İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak.
Siyasette normalleşme tartışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi verilerinin ele alınması beklenilen MYK'da AK Parti'nin aralık ayında başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek.
Toplantıda Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve meclis gündemi değerlendirilecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.30'da açıklama yapması bekleniyor.