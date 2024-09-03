AK Parti'den 'erken seçim' yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

- Siyasi partiler olarak rakibiz, husumetli değiliz.

- Bugünün dünyasında, yukarımızda Rusya-Ukrayna savaşı, aşağımızda Gazze’deki soykırım söz konusuyken, Türkiye’nin iç bünyesini sağlam tutması son derece önemlidir.

- Adlarımız, aidiyetlerimiz, isimlerimiz farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyetidir. Herkes Türkiye Cumhuriyeti’nde birinci sınıf vatandaştır.

- Geçmişimizle bugünü kavga ettirmek isteyen, tarihteki sürekliliğimize bir yaralı bilinç getirmeye çalışanların 30 Ağustos ile Malazgirt'i birbirine zıt kutlamalar gibi konumlandırmaya çalıştıklarını gördük.

- Atatürkçülük yapmaya çalışıyorum deyip milletin değerlerine saldıranlar Atatürk'e karşı saldırıyorlar aslında.

- İlk cumhurbaşkanımız ve devletimizin kurucusu Atatürk'ten Erdoğan'a kadar büyük mücadeleler verilmiştir.

- Atatürk'e ve Erdoğan'a karşı tavırlar mahkum edilmesi gereken tavırlardır. Nefret söylemi unsurudur ve iç cepheyi dağıtmaya dönük hareketlerdir.

- Yöneticiler arasında rekabet olabilir ama onlara oy veren vatandaşlara hakaret etme hakkı yoktur. Hangi siyasi parti tabanındaki vatandaşımız olursa olsun tüm saldırılara karşıyız. Bize oy versin vermesin vatandaşın iradesi saygıdeğerdir.

- Başörtülülerine dönük uygulamalar nefret söylemlerinin neticesi olarak meydana geliyor. Burada siyasi partilere düşen görev şudur; parti tabanına ve cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin protokolde ağırlanıp alkışlanması hakaretin alkışlanmasıdır. Bir siyasi partiye yakışmayan şey budur. Kendi tabanlarına saldıranların da dolaylı olarak himayesini gerçekleştirmiştir. Bu hakaretleri eden kişinin CHP başkanı tarafından himaye edilmesi son derece yanlış durum olmuştur.

- Geçmişte CHP genel başkan yardımcılığı yapmış birinin çirkin dili karşısında olması gereken CHP'de disiplin mekanizmanınım işletilmesidir. Siyasi eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmamak gerekir.

- Mart ayı sonunda büyük kongre takvimi netleşecek.

- (Teğmenlerin kılıçlı yemini) Eski vesayet anlayışını diriltme çabasına asla izin vermeyiz. Teğmenlere hakaret de doğru değil.

- Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil.