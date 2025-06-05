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Bakan Yerlikaya’dan Kurban Bayramı için yola çıkacaklara uyarı (Video)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı için yola çıkacakları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya’dan Kurban Bayramı için yola çıkacaklara uyarı (Video)
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz yılın kaza verilerine değinerek, "Geçen yıl karayollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Sadece 1 kilometre hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47’si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik" ifadelerine yer verdi.

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