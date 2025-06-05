  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'Uygulama Bazlı Taksi' dönemi başlıyor: Yoldan yolcu alınmayacak
Takip Et

'Uygulama Bazlı Taksi' dönemi başlıyor: Yoldan yolcu alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Uygulama Bazlı Taksi" hizmetini tanıttı. Yalnızca dijital uygulamayla kullanılabilecek 2 bin 500 adet yeni taksi ile yolculuklar kayıt altında tutulacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Uygulama Bazlı Taksi' dönemi başlıyor: Yoldan yolcu alınmayacak
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Uygulama Bazlı Taksi” hizmetini tanıttı. Projeyle, hem yolcu hem de şoför için güvenli yolculuk amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında 2 bin 500 taksi çalışacak.

Şoförlere, İBB’nin ulaşım akademisi tarafından eğitimler verilecek.

Projedeki taksilerde, sarı taksi tarifesi uygulanacak. Yolcular yoldan alınmayacak, tüm yolculuk kayıt altında tutulacak.

Yatırımcılar dikkat! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlarYatırımcılar dikkat! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel oranlarEkonomi
Otogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 5 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıOtogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 5 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler...Meteoroloji'den yeni rapor: Hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak! İşte il il tahminler...Gündem
Trump, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladıTrump, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladıDünya

 

Gündem
Narin Güran davasında kritik gelişme: Nevzat Bahtiyar için başvuru yapıldı!
Narin Güran davasında kritik gelişme: Nevzat Bahtiyar için başvuru yapıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
Otoyol ücretleri her yıl otomatik artacak
Otoyol ücretleri her yıl otomatik artacak
Bakan Yerlikaya’dan Kurban Bayramı için yola çıkacaklara uyarı (Video)
Bakan Yerlikaya’dan Kurban Bayramı için yola çıkacaklara uyarı
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Antalya ve Çanakkale açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Antalya ve Çanakkale açıklarında deprem
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı