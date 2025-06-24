MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra partisinin grup toplantısında konuşuyor. MHP'nin grup toplantısı saat 10:45'te başladı.

MHP lideri TBMM grup toplantı salonuna girdiğinde alkışlarla karşılandı.

"İşte ayaktayız işte buradayız"

Bahçeli, konuşmasının başında şu mesajları verdi:

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamt olsun yeniden bir aradayız. İşte ayaktayız işte buradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz.

Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı, gönül coğrafyamızda varlık ve birlik mücadelesi veren kardeşlerimizi selamlıyorum.

"Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız"

Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız.

Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız.

Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz.

"Siyasetimiz Türk milleti varsa ayakta olacaktır"

İnsan için, aile için, millet için, ülkemiz için yapacaklarımızın söylediklerimizin en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekir. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinde yapmıyoruz, yalnızca bekamıza yönelik alarm düğmelerine basmak olarak yorumlamıyoruz. Sebepler sabit kaldıkça sonuçların da aynı kalacağını biliyoruz.

Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen fırsatın tanımıdır. Hizmet yarışında öne çıkma becerisidir.

Özne her zaman Türk milletidir. Ona önem verilmeyen siyaseti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türk milleti yoksa biz zaten olamayız. Bizim varlık nedenimiz millet gerçeğidir. Biz Türk milleti ayaktayız. Siyasetimiz Türk milleti varsa ayakta olacaktır. Siyaseti muhalefet partilerinin yaptığı üzere yürekteki güzel duyguları istismar ile yapmıyoruz.

Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek, günü kurtarmak niyeti ile yapmıyoruz. Siyasetin birilerini koltukta tutmak için tiyatro sahnesi olmadığını biliyoruz.

Muazzam mücadelenin arkasında üç hilale tutku ile bağlanmış, çoluk çocuğunun rızkını partisi ile bölüşmüş on binlerce dava arkadaşımın alın teri ve tertemiz hayalleri var.

Kurucu unsurlarımız ihmale kurban edilirse vatanımızı var eden muazzam şuur zamanla kaybedilecektir. Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Hep bir hesap hep bir plan, istila ve şiddet senaryosu devrede. Uyuşukluk ve uyumanın sonucu erimedir.

"Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir"

Su uyusa da düşman emeller canlıdır. Tehlikenin büyüğü küçüğü olmaz olamaz. Hafife alınan alarm yarınlarda korkunç badireler doğuracaktır. Vatanımızda bağımsız, bağlantısız, bir bütün yaşamanın yeminini tutacaksak etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı ve dirayetli hareket etmeliyiz.

'Kim saldıracakmış bırakın bu masalları,' diyen münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Bizim dersimiz ecdadın hatıraları ile matuftur.

Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek kaos yarattığını görüyoruz ve kaygı duyuyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'dir. İsrail'in İran'a saldırısı barbarlıktır. İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Yeni bir dünya savaşı ile ilgili tahminlerin yoğunlaşması ile ilgili çok boyutlu krizlere hazırlık ertelenemez.

Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir. Allah muhafaza üçüncü dünya savaşı ile insanlık ve dünya medeniyeti kendi kendini yok eden canavar durumuna düşecektir.

İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmıştır. Kontrolünü kaybetmiş sözde devlet şiddetin tüm düğmelerine basmıştır. İsrail evrensel ilkelere göre devlet vasfından çıkmış bir cinayet mangasına, terör örgütüne dönüşmüştür."

Devamı gelecek...

Son toplantı 28 Ocak'taydı

Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle MHP, 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısı düzenleyememişti.

14 Şubat'ta hastaneden taburcu olduğu açıklanan Bahçeli, operasyon sonrası ilk kez 4 Nisan'da MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'in ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret ederek kamuoyuna görüntü vermişti.

27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis'ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapmış ancak bayramdan sonraki ilk salı günü de grup toplantısına katılmamıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in taziyesine katılmıştı

Devlet Bahçeli, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te düzenlediği taziye programına katılmıştı.

Rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Bahçeli, üç ay sonra ilk kez Önder'in taziyesi için Meclis'e gitmiş oldu.