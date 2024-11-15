Ömer Çelik, MYK sonrası AK Parti-MHP arasında 'çatlak var' iddialarına açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında Türkiye ve dünya gündemine dair çok kritik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Çelik, ilçe kongrelerinde yaşanan dinamizmin ve bayrak değişimindeki kardeşlik havasının memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Mali İşler Başkanlığı'nın, faaliyet bütçelerinin ele alınışına dair bir sunum yaptığını belirten Çelik, bu çalışmaların teşkilatları daha da güçlendireceğini vurguladı. Teşkilatların partinin "göz bebeği" olduğunu dile getiren Çelik, kongrelerde görev alacak gençlik ve kadın kollarının katılımının artırılacağını söyledi.

"Ahıska Türk'ü kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

Ömer Çelik, düzenlenen basın toplantısında parti kongre süreçleri ve Ahıska Türkleri’ne dair açıklamalarda bulundu. Çelik, bugüne kadar gerçekleştirilen kongrelerin detaylı bir şekilde ele alındığını belirterek, Kadın ve Gençlik Kolları kongrelerinin de devam ettiğini ifade etti. "MYK, MKYK üyelerimiz, kabine üyelerimiz ve tüm arkadaşlarımız kongrelere yoğun katılım sağlayacak," dedi.

Çelik, toplantıda Ahıska Türkleri’nin yaşadığı sürgün acısına da değindi. Ahıska Türkleri’nin 79 yıl önce yaşadığı zorunlu göçün yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu topluma olan ilgisine dikkat çekti. "Ahıska Türkü kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

AK Parti-MHP Cumhur İttifakı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'na yönelik muhalefetin gündeme getirdiği 'çatlak' iddialarına dair açıklama yaptı. Çelik, bu tür açıklamaların partilerinin gündeminde yer almadığını vurgulayarak, "Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz," dedi. Cumhur İttifakı'nın kararlı bir şekilde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Çelik, ittifakın sadece genel düzeyde değil, ilçeler, beldeler ve köylerde de vatandaşlarla buluşarak güçlü bir bağ kurduğuna dikkat çekti.

Çelik, "Cumhur İttifakı, bir ittifak değil, aynı zamanda halkla birleşen bir ittifaktır," diyerek, ittifakın her seviyede güçlü bir birliktelik oluşturduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın 'iç cephe' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrılarının tüm teşkilatlara iletildiğini ifade eden Çelik, bu mesajın ilçelerden başlayarak toplumun her kesimine yayılmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca, Ramazan sonrasındaki süreçte il kongrelerinin takviminin açıklanacağını duyurdu.

"İç cepheyi güçlendirme siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz," diyen Çelik, AK Parti'nin bu süreçteki ana hedeflerinden birinin teşkilatların birlik ve beraberliğini daha da sağlamlaştırmak olduğunu belirtti.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünde bağımsız devlet vugusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak önemini vurguladı. Çelik, "41 kere maşallah diyelim. KKTC, milletimizin göz bebeği," ifadelerini kullanarak bu süreçte verilen mücadelenin ve atlatılan zorlukların altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve bağımsızlığını kazanma sürecindeki zorlukları hatırlatan Çelik, "Tüm bu tuzaklara rağmen KKTC, bölgede var oluşunu sürdürüyor. Her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olacağız," dedi.

"Karşımızda insanlığı tehdit eden bir şebeke var"

Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunarak, uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. Çelik, tüm toplantılarında ilk gündem maddesinin Gazze olduğunu belirterek, "Batı Şeria’daki gelişmeler de büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. İlhaktan bahsetmeleri, daha büyük soykırımlara imza atmak istediklerinin açık bir beyanıdır," dedi.

Çelik, Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan, Suriye ve İran'a yönelen tehditlerin de devam ettiğini ifade etti. "Karşımızda uluslararası hukuku hiçe sayan, çılgınca katliam gerçekleştiren bir şebeke var. Bu, sadece Gazze’yi değil, bütün insanlığı tehdit ediyor. Gazze’yi savunmadan, insanlığın tamamını savunmak mümkün değildir," sözleriyle İsrail’in eylemlerini kınadı.

"BRICS eksen kayması değildir"

Ömer çelik, "BRICS toplantısı sonrası muhalefetin spekülasyonları oldu. Muhalefetin Türkiye yön değiştiriyor yaklaşımı var. Kes kopyala yöntemi ile davranıyorlar. Türkiye eksen kayması yaşıyor demişlerdi. Etrafımızda bulunan ülkelere yönelik politikalara uymadığınızda, hemen Türkiye'nin ekseni kayıyor diye dış odaklı kampanya olmuştu. BRICS eksen kayması değildir. dedi

"Eksen kaymasını Türkiye'nin önüne getiriyorlardı"

"Arap baharı söz konusu olduğunda o zaman Türkiye "Arap baharı diye dalga geliyor, tarihsel derinliği görmek lazım" diyen Ömer çelik, "Yumuşak geçişlerle yönetmek gerek" dediğimizde de eksen kayması yaşanıyor demişlerdi. Bu müstakil politikaları uygulayınca eksen kaymasını Türkiye'nin önüne getiriyorlardı. Uydurulmuş kavramlardan biriydi. Türkiye kendi tarihine bakarak dünyanın bütün platformlarında olmayı arzu eden politika gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Eksen kayması eleştrilerine yanıt verdi

Ömer Çelik, Türkiye'nin dış politika hamlelerine karşı yapılan "eksen kayması" eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, örnek olarak Türkiye'nin İran'la yaptığı nükleer anlaşma ve Arap Baharı’ndaki tutumunu hatırlatarak, bu tür eleştirilerin Türkiye'nin egemen bir devlet olarak izlediği bağımsız politikalara yönelik bir argüman olduğunu belirtti. Çelik, "Türkiye'nin BRICS gibi uluslararası platformlara katılması, eksen kayması anlamına gelmez," dedi. Türkiye’nin, Brezilya ile birlikte İran'a yaptığı nükleer anlaşma ve Suriye başta olmak üzere Arap Baharı sürecindeki rolüyle ilgili eleştirilerde de, Türkiye’nin kendi dış politikasını belirleme hakkını savundu.

Türkiye dünyanın bütün platformlarında olmayı arzu eden bir dış politika yürütüyor diyen Ömer Çelik, "Balkanlar, Brics, Avrupa, Türk Devletleri Teşkilatı neredeyse 1 ay içinde Cumhurbaşkanımızın katıldığı toplantılardır.

Türkiye'nin söyleyecek sözünün olduğunu gösteren yaklaşımlar. Muhalefetin 'Türkiye birikimlerini kaybediyor' demek slogana dönüşmüş sözlerin dış politikada karşılığı yok. Küresel güneyin talepleri çeşitli devlet başkanlarının kapsamlı değerlendirmeleri vardı. Biz küresel güneyiz diyen ülkeler barış istiyor, tek taraflı dayatmalara karşı çıkıyorlar. Koskoca küresel güney ülkelerinin bu sözünü bir NATO üyesi olarak tabii ki önemlidir.

Türkiye'nin tabii ki söyleyecek sözü vardır ve her platformda olacaktır. Batılı bazı odaklar tarafından üretilen eksen kayması gibisinden bir ifade çerçevesinde ele alınması nasıl bir dış politika vizyonsuzluğunu net gösteren tutumdur." ifadelerini kullandı.

İklim zirvesi

Ömer Çelik, Azerbaycan'da düzenlenen iklim zirvesine dair açıklamalarda bulundu. Çelik, gelişmiş ülkelerin dünya üzerindeki iklim değişikliği üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu ülkelerin daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini vurguladı. Gelişmiş ülkelerin çevre kirliliği karşısında yeterli tedbir alması gerektiğini belirten Çelik, "Bu ülkeler, mali yükümlülüklerini gelişmekte olan ve fakir ülkelerle eşitlemeye çalışarak adaletsiz bir yaklaşım sergiliyorlar," dedi. Ayrıca, iklim sorumluluğunun tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğuna işaret eden Çelik, "İklim dengesini bozanların, hem bütçe hem de sorumluluk açısından öncü olmaları gerekir," dedi

"Sıfır atık' projemiz artık BM projesi haline geldi"

Ömer Çelik, "Türkiye'nin bu konuda tezleri sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirildi. Emine Erdoğan hanımefendinin liderlik ettiği 'Sıfır Atık' projemiz artık BM projesi haline gelmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerine ilham kaynağı olmuştur. Emine Erdoğan hanımefendinin ortaya koyduğu sözlerin küresel mekanizma haline gelmiş olması Türkiye'nin öncülüğünü gösteren net mesajlardan bir tanesidir. dedi

"Türk Devletleri Teşkilatı artık ortak alfabeye geçti"

Ömer Çelik, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak alfabe kullanmaya başlaması ve KKTC'nin platformda yer almasının dünya çapında güçlü bir mesaj verdiğini belirtti. Ayrıca, KKTC'nin bu platformda bulunmasından rahatsız olan AB yüksek temsilcilerinin açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, KKTC'nin tanınmasına yönelik girişimlerin doğru bir yaklaşım olduğunu vurgularken, AB'nin Kıbrıs Türkleriyle dayanışmayı göstermesi gerektiğini söyledi. "AB temsilcisinin bu meseleleri yönetmedeki vizyonsuzluğu, Kıbrıs Türküyle dayanışma içinde olan Türk devletlerinin ve halklarının gösterdiği hak ettiği saygı ile kontrast oluşturuyor," diye ekledi.

(İBB, ABB ve Beykoz Belediyesi için başlatılan inceleme) "Hatayı ısrarla sürdürmeye çalışıyorlar"

"CHP Genel Başkanı sayın Özel yerel seçimlerden sonra yaptığı hatayı ısrarla sürdürmeye çalışıyor. Kendisini bu konuda uyarmıştık. Şöyle bir cümle kullanıyorlardı, merkezi iktidar, yerel iktidar. Türkiye'de çift iktidar var, Türkiye'deki kamu düzeni iki parçaya ayrılmış ya da kamu düzeni paralel oluşumlarla yönetiliyor gibisinden yaklaşım sergiliyordu.

Genel seçim iktidarı belirliyor, yerel seçim de belediye hizmetlerini belirliyor. Hepimizin sicil amiri vatandaşımızdır. Bizim ortaya koyduğumuz argümanların geçerliliği vatandaşımızın yetki ve yasalar çerçevesinde sözkonusudur. Türkiye'de yasaya tabi olmayan, kamu düzeninin, kamu idaresinin parçası bir mekanizma düşünülemez.

(Özgür Özel'in açıklamaları) "Siyasi kavramları seviyesiz"

Ömer Çelik, muhalefetin eleştirilerine ve "siyasi talimat" suçlamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, muhalefet lideri Özgür Özel’in, siyasi kavramları yanlış ve seviyesiz bir şekilde kullandığını belirtti. "Siyasi namus" gibi değerli kavramların, gündelik siyasi tartışmalarda bu şekilde kullanılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, tüm belediyelerin denetimlere açık olması gerektiğini ve bu denetimlerin herkes için geçerli olduğunu ifade etti. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın belediyelerinin de denetimlere tabi olduğunu hatırlatan Çelik, yolsuzluk ve israf konularının her zaman tartışılması gerektiğini, partizanlık gözetmeksizin yasaların işlediğini söyledi. Çelik, siyasetin üslupsuz bir şekilde yapılmasının ülke siyaseti için tehlikeli olduğunu belirterek, tüm denetimlerin şeffaf ve adil olması gerektiğinin altını çizdi.

"Sınıra 30 km alanda tehdit unsuru olduğunda kara harekatı yapılır"

Ömer Çelik, son gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin hareketliliklerini yakından izlediklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgedeki gelişmelere anında yanıt verecek şekilde tetikte olduğunu belirtti. Çelik, özellikle Türkiye sınırları yakınındaki 30 kilometrelik derinlikteki herhangi bir tehdit unsuru için gerekli kara harekâtlarının yapılacağını vurguladı. TSK'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçmeye hazır olduğunu ve terörist yapılanmaların oluşmasına engel olmak için yapılan harekâtların kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu harekâtların, CHP'nin eleştirilerine rağmen, DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin bölgede devlet benzeri yapılar kurmasına engel olduğunu söyledi.