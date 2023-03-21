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AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvurdu

AK Parti ve MHP, Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.

Haber Merkezi
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AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

 

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