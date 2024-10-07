AK Parti'de MYK'nın perde arkası: İstanbul’daki vahşi cinayetle ilgili üç yönlü soruşturma açılıyor

Besti KARALAR - ANKARA (EKONOMİ)

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u MYK toplantısına çağırarak, Türkiye’de son günlerde işlenen vahşi cinayetlerle ilgili bilgi istedi.

‘Narin cinayetinde sona gelindi, katillerin kim olduğu anlaşıldı’

Edinilen bilgilere göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin cinayetinde katillerin anlaşıldığı ancak bir iki delilin de sonuçlanmasının ardından soruşturmanın aydınlığa kavuşacağı yakın zamanda da açıklanacağı bilgisini paylaştığı öğrenildi.

‘Cinayet kendi evinde işlendi’

Öte yandan, Adalet Bakanı Tunç’un, cinayetin aynı gün Narin’in kendi evinde işlendiği bilgisini de paylaşıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç’tan son yaşanan cinayetlerin detaylarını sorduğu, varsa ihmal ve ihmallerin araştırılmasını istediği öğrenildi. Adalet Bakanı Tunç’un, bir kadın polisin şehit edilmesi ve iki kadın cinayetinin peş peşe işlenmesiyle ilgili detaylı bilgi sunduğu ifade edildi.

Adalet Bakanı Tunç, MYK toplantısında İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil cinayeti ile ilgili bilgileri paylaştı.

‘Emniyet yapılan şikayetler çok iyi analiz edilsin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MYK toplantısında daha önce Semih Çelik ile ilgili emniyete yapılan şikayetin yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa neden ciddiye alınmadığı varsa ihmallerin araştırılmasını, emniyete yapılan şikayetlerin çok iyi analiz edilmesini istediği öne sürüldü.

Olayla ilgili üç boyutlu soruşturmanın başlayacağı, Semih Çelik’in ailesi ile ilgili de soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Semih Çelik’in öldürülen kadınlarla ilgili yazışmaları incelenecek.

Öte yandan ruhsal tedavi gören Semih Çelik’in kasapta çalışması da inceleme altına alınacak. Çelik’in cinayeti tek başına mı işlediği, arkasında birileri olup olmadığı hangi gruplarla görüştüğü de soruşturulacak.

‘AK Parti araştırma komisyonu için önerge verdi’

Öte yandan AK Parti, Narin cinayeti, Sıla bebeğin başına gelenler başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla, Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için önerge hazırladı.

MYK toplantısında ayrıca; Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD gezisi ile ilgili detayları paylaştı. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de, Eylül ayı boyunca, bakanların ve parti yöneticilerinin kaldığı, ‘Türkiye Buluşmaları’ ile ilgili hazırlanan raporu anlattı.