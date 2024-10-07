Semih Çelik ilk cinayet sonrası kendini ihbar etmiş! 3 yıl önce yapılan uyarı ortaya çıktı

İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik'in, yaşıtları Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i ağır işkeyceyle öldürdükten sonra intihar etmesi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Çelik'in mahallesinde yoğun güvenlik önlemi

DW Türkçe'den Dilek Şen'in haberine göre İki genç kadını ağır işkenceyle öldüren Semih Çelik'in yaşadığı mahallede yoğun güvenlik önlemi var. Polis Çelik'in yaşadığı sokağa kimsenin geçişine izin vermiyor. Mahallede sessizlik ve korku hakim. Bu aileyi kimse tanımıyori hepsi asosyaldi diyorlar. Semih Çelik'i daha önce gören neredeyse hiç olmamış.

Aile, çocuklarını saklamış olabilir

Mahalle sakinleri ailenin çocuklarını psikolojik sorunları nedeniyle saklamış olabileceğini düşünüyor.

"Cenazeden sonra babasını hiç görmedim, bir olay günü buradaydı"

Mahallede emlakçılık yapan Uğur Yılmaz "Mahalleli olarak psikolojimiz bozuldu. Cuma gününden beri burası çok kalabalık. Burası bizim köyümüz gibi. Herkes birbirini tanır. Cenazeden sonra babasını hiç görmedim, bir olay günü buradaydı. Zaten muhtemelen yakında taşınırlar diye düşünüyorum. Onlar içinde daha iyi olur. Aile de bir şey yapabilir." dedi.

Esnaf Semih Çelik'in babasını ve annesini çok sık görmediklerini söylüyor. Baba A.Ç.'nin olayı öğrendikten sonra telaşlı bir izlenim vermediği belirtiliyor.

Olay günü anne Ankara'daydı

Çelik'in ailesinin 3-4 yıldır mahallede yaşadığı biliniyor. Çelik'in annesi H.Z.'nin ise ablasını okula kaydettirmek için Ankara'da bulunduğu belirtiliyor.

Öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil ile cinayetten sonra intihar eden Semih Çelik'in aynı liseye gittikleri de bilgiler arasında. Ancak okuldaki tüm çocuklar korku içerisinde.

"Bu çocuğa dikkat et, içeri girip çıkmasın"

Güvenlik görevlisi ise okul yönetiminin yaklaşık 3 yıl önce Semih Çelik hakkında kendisini uyardığını, "bu çocuğa dikkat et, içeri girip çıkmasın" dediği söyleniyor.

Failin evine yakın bir yerde yaşayan Ayşenur Halil'in evinde yas hakim.

Çelik'in İkbal Uzuner ile saat 13.58'de buluştuğu ardından birlikte surlara gittiği ortaya çıktı. Çelik'in bunun öncesinde kendi evinde Ayşenur Halil'i öldürmüştü.

Ayşenur'u öldürdükten sonra kendisini ihbar edip, anahtarı kapının üzerine bırakmış

DW Türkçe'nin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre katil ilk cinayeti işledikten sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmiş ve anahtarı kapının üstünde bırakarak evden ayrılmıştı.

Surlara doğru gittiği sırada konumunun tespit edilerek neden yakalanmadığı ise soru işareti.