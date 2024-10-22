AK Parti'de olağanüstü 'Yenidoğan' toplantısı! Vekillere mesaj gitti

İstanbul'daki hastanelerde başlayan ve daha sonra Türkiye genelindeki özel hastanelere de yayılan "yenidoğan katliamı" olayı, gündemdeki sarsıcı yerini koruyor. Ülke genelinde meydana gelen bu vahşete tepkiler artarken, siyaset arenasından da sesler yükselmeye devam ediyor. İktidar kanadından son açıklama ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Memişoğlu, "Bebek ölümleriyle ilgili olarak 16 Eylül'de durumu tespit ettik. Süreç devam etti ve 16 Ekim'de savcılık iddianamesini tamamladı. Biz de 18 Ekim 2024'te hastanelerin ruhsatlarını iptal ettik" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den özel toplantı

Tüm bu gelişmelerin ardından Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre, AKP Grup Toplantı Salonu'nda Sağlık Bakanı Memişoğlu ve doktor olan milletvekillerinin özel bir toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıya AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlık yapıyor. Toplantının gündemi ise 'yenidoğan katliamları' ve özel hastanelerin durumu.

Milletvekillerine atılan mesaj

Bugün gerçekleştirilen özel toplantı öncesi milletvekillerine şu mesaj gönderildi:

"Sayın Mv.miz; Grup Başkanlığımızca Sağlık Bakanımız ve Doktor Mv.miz'in katılımı ile özel hastanelerde yaşanan durumu değerlendirmek üzere 22 Ekim 2024 Salı günü (yarın) Saat 11.30 'da Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapılacak toplantıya katılmanız önemle rica olunur."