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Konya'daki "ticaret garantili" ayakkabı fuarında 30 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapıldı

Konya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "ticaret garantili" ayakkabı fuarında 30 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapıldı.

Haber Merkezi
AA
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Konya'daki "ticaret garantili" ayakkabı fuarında 30 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapıldı
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KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Master Shoes Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, yerli ve yabancı alıcıları bir araya getirdi.

Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneğince 16-19 Ekim'de düzenlenen fuarda, 200'den fazla marka ve 150'nin üzerinde firma ürünlerini sergiledi.

Sektörün ihracattaki payını artırmayı amaçlayan "ticaret garantili" fuarda, 30 milyon dolarlık ihracat anlaşması yapıldı.

180 firma gelecek fuar için anlaştı

Fuarın organizatörü Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, AA muhabirine, fuarın ziyaretçi ilgisi ve ticaret hacmiyle beklentinin üzerinde geçtiğini söyledi.Yerli ve yabancı alıcıları buluşturan fuarda katılımcı firmaların da memnuniyetini gördüklerini anlatan Çelik, "Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de en büyük ayakkabı fuarı Konya'da olacak. Bundaki en önemli etken, ayakkabı üretim merkezi olarak Konya'nın ön plana çıkması. Yaklaşık 180 firma 400 civarında marka, gelecek yılki fuar için sözleşmelerini yaptı." diye konuştu.

Katılımcısı da ticaret hacmi de arttı

Çelik, fuarın halka kapalı ihracat fuarı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle yurt dışından gelen profesyonel alıcılar, ihracata katkı veren ticaretler yapıyor. Fuara 31 ülkeden 600 civarında yabancı girişi oldu. Ülkelerinden bu alana getiriyoruz. Bu anlamda ticaret garantisi oluyor. Ayakkabı ithalatı yaptıkları için buraya geldiklerinde de belirledikleri modellerin anlaşmalarını yapıyorlar. Fuarda ayakkabı ihracatında yaklaşık 30 milyon dolar bir hacme ulaştık. İhracatta açık veren ayakkabı sektöründe Konya, çok ciddi tampon olacak. Gelecek seneye de büyük bir fuarı Konya kazanmış olacak. Fuar, iki katı büyüklükte açıldı ve ticaret hacmi de iki katına ulaştı."İsrail'in Gazze ve Beyrut'taki saldırıları nedeniyle İsrailli katılımcı ve ziyaretçilerin düzenledikleri fuarlara almadıklarını belirten Çelik, "Son 1 yılda 6 fuar organizasyonumuzda bu prensibimizi kararlılıkla uyguladık. Dünya genelindeki fuarlarda da İsrailli katılımcı ve ziyaretçilere büyük tepki var. Buna rağmen ziyaretlerini sürdürmek istiyorlar. Düzenlediğimiz bir fuarda alan giriş denetimlerimizde 14 İsrailli tüccar alınmadı." ifadesini kullandı.

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