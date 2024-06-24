AK Parti'den CHP'ye görüşme yanıtı: Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin, "Öneri getirdik, kabul görmedi." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Şimşek, "Herkes öneri getirebilir, herkes önerisini sunabilir. Gündemine hakim bir hükümet var. Türkiye'de uzun yıllardır, ekonomi konusunda, iç politikada, dış politikada, sosyal anlamda büyük devrimlere imza atmış kadrolarımız var. Ekonomi yönetimimiz de ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir biçimde işliyor. Daha iyi neticeler elde ederek ulaşıyorlar. Bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.