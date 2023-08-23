AK Parti'den emekliye zam açıklaması

Özel bir Televizyon kanalında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşları ile ilgili açıklamada bulundu.

"Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" diyen Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili, "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı." diye konuşmuştu.