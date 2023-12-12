AK Parti'den Faruk Koca açıklaması: Disiplin kuruluna sevki gerçekleşti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Toplantıda, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin süreç başlatıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyla ilgili, "Faruk Koca'nın partimizden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevki gerçekleşmiştir." dedi.

Çelik, "Gazze'de her 10 dakikada bir, bir çocuk hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bunlar Lahey'de insanlık önünde hesap verir açıklamasının bir gün gerçekleşeceğini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Çelik, "En temel değerlerin bir siyasi şantaja, ilkel bir pazarlığa dönüştüğü bir dönemdeyiz." dedi.