AK Parti'den istifa eden eski başkan Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin adayı oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden AK Parti 22, 23 ve 24. dönem milletvekili Enver Yılmaz, İYİ Parti'ye katıldı ve belediye başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istemesi üzerine 2018 yılında 4,5 yıl sürdürdüğü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden milletvekili Enver Yılmaz, AK Parti’den de istifa etmişti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'ye katılması nedeniyle bugün il binasında tören düzenlendi.

Törene İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Rıdvan Yalçın, İl Başkanı Melikşah Murat Genç ve partililer katıldı.

'İz bırakan siyasetçinin unutulmadığını görürsünüz'

Törende konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu’ya geldiğinde karşılaştığı tablo karşısında gurur duyduğunu söyledi.

"Orduluların bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istediklerini" belirten Dervişoğlu, "Siyasette mahalli önder olmak kolay bir şey değildir. Siyasi partilerin uzun zamandan beri dayattıkları siyasi şahsiyetlerle yolculuk sürdürürsünüz ama işin aslına bakarsanız bastığı yerde iz bırakan siyasetçinin de unutulmadığını görürsünüz. Ordulular, bir şehri emin ve ehil bir kişiye emanet etmek istiyor. Bunu gördüm. Sadece kendi partimiz ile sınırlı değil başkanımıza sevgi ve teveccüh. Dolayısıyla partimize katılımı öncelikle bize güç vermiştir. Yani adayımız olduğu için, Enver Yılmaz Bey ile bugün burada beraber olmak, aynı rozeti paylaşmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ve gururu da bu vesile ile ifade etmiş olayım" diye konuştu.

'Vatandaş eski siyasi üslubu arıyor'

"Ben Ordu’nun siyasi tarihini bilirim. Buradaki rekabetin boyutlarının ne olduğunu da bilirim" diyen Dervişoğlu "Siyaset kolay iş değil. Siyasetçinin özlenmesi lazım. Vatandaş bizi özlemiyor aslına bakarsanız. Eski siyasi üslubu arıyor. Süleyman Demirel’i üslubuyla, Bülent Ecevit’i terbiyesiyle, Erbakan’ı inancı ve imanıyla, Alparslan Türkeş’i cesaretiyle ve mücadele cehdiyle, Turgut Özal’ı da çalışkanlığıyla yad ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Müsavat Dervişoğlu ile Burak Akburak, Enver Yılmaz’ın yakasına İYİ Parti ve Türk bayrağı rozetini taktı.

Yılmaz: Siz beni çağırdınız ben de geldim

Rozet töreninin ardından konuşan İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz ise, "Bu saat itibari ile artık biz de İYİ Partiliyiz. Sizlerin arasında olmaktan ben de memnunum. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozetimizi mahcup etmeyecek sonuçla birlikte bir zafer ile karşınıza gelmek istiyorum. Biz de o irade var, millette o inanç var. O irade ve inancı parti olarak hep beraber bir araya getirdiğimizde inşallah sonuç alınacaktır" dedi.

Parti değiştirmenin zor bir karar olduğunu belirten Yılmaz, "Ordu, 5,5 yıl aradan sonra bizleri özlemiş. Siz beni çağırdınız, biz de geldik. Bu kardeşinize sahip çıkacağınıza dair hiçbir tereddüdüm yok. Parti değiştirmek bizim gibi ideolojik kimliği olan bir jenerasyonda epey bir zordur. Fakat gelinen nokta itibari ile altını çizeceğim 3 tane kelimemiz var: Memleketimizin birliği için, vatanımız için, bayrağımız için ortak paydada buluştuk. O paydanın da adresi şu an burada bulunduğum İYİ Parti’dir. Ben sizleri mahcup etmeyeceğim" şeklinde konuştu.