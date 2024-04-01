AK Parti'li başkan seçimi 1 oy farkla yeniden kazandı

Aksu ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı AK Partili Veli Kahraman, en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazandı.



Bin 206 oydan 516'sını alan Veli Kahraman yüzde 42,82 oy oranı ile Aksu Belediye Başkanı olurken, Mehmet Çetin ise 515 oy alarak yüzde 42,74’te kaldı. CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi.