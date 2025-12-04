AK Parti'li Şen: Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi yer alacak

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştiriyor.

Bugünkü toplantının önemi; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyetinin geçen hafta başında İmralı’ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez toplanmış olması.

Komisyonda, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin üyelere bilgi veriliyor. İmralı ziyaretini gerçekleştiren heyetin komisyona nasıl bilgi vereceği henüz net değil.

AK Parti'li Şen: Sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda, terör örgütü PKK’lı teröristlerin eve dönüş yasasıyla ilgili düzenlemelerin de olacağını söyledi.

AK Parti'nin hazırlığını yaptığı düzenlemede suça karışmış ve suça karışmamış ayrımı yapılacak. Düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli takip şartı da aranacak. Düzenlemede incitmeyecek ceza indirimleri de önerilecek.

Şen "Terör faaliyetlerine bulaşmış kişilerin, Türkiye’de bulunmaları halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Örgütün kendini fesh etmesi sebebiyle ve silahlarını teslim etmesi nedeniyle kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimi öneriyoruz” diye konuştu.

Kurtulmuş: Komisyon çalışmaları en hasssas dönemine girmiştir

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında en hassas döneme girildiğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Komisyonumuzun çalışmaları diyebiliriz ki en hassas, en kritik, en kırılgan dönemine girmiştir. Bundan sonra da artık son düzlükte yapacağımız bir iki temel vazifemizi de icra edip oluşturacağımız sonucu da TBMM Genel Kurulu'na sunacağız. Üç siyasi parti temsilcisini gönderdi komisyonda bulunan partilerden. Ziyaret 24 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir. Bundan sonraki süreçte raporlama safhasına geçiyoruz. Yani komisyon çalışmalarından sonra Terörsüz Türkiye'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili kendi açımızdan gördüğümüz bir raporu hazırlamayı ümit ediyorum. Böylece bu raporun hazırlanmasıyla birlikte bu tarihi süreç çok önemli bir eşiği daha atlatacak ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır.”

MHP'li Yıldız: Dinleme çok olumlu geçmiştir, negatif bir durum yok

Öte yandan İmralı'ya giden heyette yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

“Dinleme çok olumlu geçmiştir hiç negatif bir durum yoktur içinde.” diyen Yıldız şöyle devam etti:

“Sahadaki durum. Silahların teslim edilmesi, örgüt yapısının hangi ad altında olursa olsun tamamen dağıtılması, devlet güçleri tarafından bunun tespit edilmesi, örgütün fiili durumunun sona erdiğini yetkili merciler tarafından ilan edilmesinden sonra ne kadar engel varsa, demokrasinin önünde kardeşliğimizin önünde ne tür engel varsa, el birliği ile çözelim diyorum.”

Siyasi partiler raporlarını teslim edecek

Bu arada siyasi partiler de raporlarını komisyona teslim edecek. AK Parti milletvekilleri rapor için geçen hafta bir araya gelmişti. Diğer partilerde de çalışmalar sürüyor.

MHP'li milletvekilleri partilerinin görüş ve düşüncelerini aktaran Terörsüz Türkiye raporunu tamamladı.

Karar nitelikli çoğunlukta alınmıştı

Komisyon, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı.

Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmamıştı.

Meclis'ten açıklama yapılmıştı

TBMM Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmış, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır. Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 21 Kasım Cuma günü yapmıştı.