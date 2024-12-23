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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in İstanbul İl Başkan adayı olacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerine aday olacak ismin Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olacağını duyurdu.

Kabaktepe paylaşımında "8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır." dedi. 

Abdullah Özdemir kimdir?

Abdullah Özdemir; Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar" alanında, Yüksek Lisans yaptı. Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda çalışarak başladı. 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Özdemir, Kasım 2013 yılında bu görevden ayrıldı. 2014 yılında, AK Parti'den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilerek bu dönemde; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçildi. Özdemir, Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde belediye başkanlığı görevine getirildi.

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