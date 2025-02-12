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AK Parti'nin yeni sloganı belli oldu

AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştireceği 8. Olağan Kongre'ye doğru adım adım ilerlerken, kongre için belirlenen slogan da netleşti. Merakla beklenen slogan, "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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AK Parti'nin yeni sloganı belli oldu
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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, kongre hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını hızlandırarak, yeni sloganını belirledi. Kongreye özel olarak seçilen "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı, partinin ismiyle özdeşleşen “AK” kelimesine vurgu yaparken, aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonunu da yansıtıyor. “İstikbal” ifadesi, AK Parti'nin Türkiye'nin parlak geleceğine yönelik hedeflerini ve adımlarını güçlü bir şekilde temsil ediyor.

Yeni reklam filmi için çalışmalar devam ediyor

Söz konusu slogan belirlenirken geçen yıl 23'üncü kuruluş dönümünde kullanılan "Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti" sloganının devamının olmasına özen gösterildiği bildirildi.

Alt sloganların ise "Adında AK, Işığında İstiklal" ve 16 başlıktan oluşan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan kongre hazırlıkları kapsamında birden fazla ajans ile çalışıldığı, yeni reklam filmi ve yeni şarkı için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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