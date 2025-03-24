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Akademisyenlerden iş bırakma kararı

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu, 25 Mart Salı günü üniversitelerde iş bırakacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
ANKA
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Akademisyenlerden iş bırakma kararı
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Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulunca yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yürüttükler demokratik Türkiye; özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 25 Mart Salı hizmet üretmiyoruz. İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz" denildi.

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