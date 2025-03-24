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EGO Genel Müdürlüğü'nden Ankara Valiliği talimatıyla 'hizmet durdurma' açıklaması

Ankara'da 'İmamoğlu' protestoları sürerken, EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin talimatıyla çeşitli hizmetlerin durdurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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EGO Genel Müdürlüğü'nden Ankara Valiliği talimatıyla 'hizmet durdurma' açıklaması
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte daha da büyüdü. Ankara'daki protestolar, özellikle ODTÜ gibi üniversitelerde yoğunlaşırken, valiliğin uyguladığı abluka devam ediyor. Bu engellemeye rağmen protestolar sürerken, güvenlik güçlerinin müdahaleleri de giderek arttı.

EGO Genel Müdürlüğü, 'hizmet durdurmaları' şu şekilde açıkladı:

"Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 24.03.2025 tarihinde saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır"

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