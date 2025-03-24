BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tahliye edildi

Gaziantep’teki işçi eylemlerinin ardından tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen 36 gün sonra tahliye edildi.

Ne oldu?

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde iş bırakan işçilerin Demokrasi Meydanı’nda yapacağı basın açıklaması öncesinde, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen 14 Şubat’ta gözaltına alındı. Türkmen daha sonra serbest bırakıldı.

Mehmet Türkmen, 16 Şubat'taki sosyal medya hesabından paylaşımda, “Patronların isteğiyle bir kez daha gözaltına alınıyorum. Sendikada işçilerle toplantı halindeyken gelip sendikanın kapısından gözaltına alınıyorum. Geri geleceğim! Mücadeleye devam” diye yazdı.

Türkmen, 17 Şubat'ta tutuklandı

Türkmen, “çalışma hürriyetin ihlali” ve “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla savcının talimatıyla gözaltına alındı. Mehmet Türkmen, çıkarıldığı mahkemece 17 Şubat'ta tutuklandı.

BİRTEK-SEN’in sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesaj paylaşılmıştı:

“Sendikal faaliyete, ekmek mücadelemize kelepçe vurulamaz! Mehmet Türkmen serbest bırakılsın, haklarımız tanınsın, valilik yasağı kalksın demek için sendikamızın önünde buluşuyoruz! Mehmet Türkmen’in tutuklanması özgürlükleri ayaklar altına almaktır! Başta Antep işçileri olmak üzere ve tüm emek demokrasi güçlerine çağrımızdır. Sendikamız genel başkanının tutuklanması; biz işçilerin haklarının en ileriden savunulduğu, sınıf sendikacılığı çizgisini hayata geçirmek için uğraşan sendikamızın cezalandırılması anlamına gelmektedir. Sendikal hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı, işçilerin taleplerinin baskıyla, yasaklarla karşılaştığı Antep’te buna karşı olan tüm güçleri, Başpınar’da ekmeğini büyütme mücadelesini veren işçileri sendikamıza, özgürlüklerimize sahip çıkmaya, genel başkanımız Mehmet Türkmen’in serbest bırakılmasını haykırmaya çağırıyoruz.”

Sosyal medya paylaşımları soruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Mehmet Türkmen’e sosyal medya paylaşımları üzerine sorular sorulmuştu.

“Suç işlemeye tahrik” ve “İş ve çalışma yaşamının ihlali” suçlamasıyla ifadesi alınan Türkmen’e, "'9 Şubat 2025 saat 12:45 tarihli hava buz gibi. Saat 00:40 Şireci ayakta! Direnenler de var bu havalarda. Şubat’ı ısıtanlar, geceyi aydınlatanlar. Şireci işçileri patrona ait Sırma Hali Fabrikası’nın işçilerine sesleniyor: Sırma dışarı! Başpınar uyuma, ekmeğine sahip çık’ şeklindeki paylaşımda çağrınız amacı nedir?” sorusu yöneltildi.

Türkmen’in ifadesinin alınması sırasında yanına girmek isteyen Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran içeri alınmadı.

Duran, avukatların ifadeye alınmamasına ilişkin, “Bunun muhatapları var, bu bir talimattır, bu bir emirdir. Buradan bir tutuklama kararı çıkacak. Buradan hak ve özgürlüklere yönelik, bu ülkedeki tüm örgütlenme hakkını korumak görevimiz var. Hukuk tektir. Kanun tektir. Kanun yorumlanırken kişiye, makama göre yorumlanmaz” dedi.

Greve valilikten yasak gelmişti

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde düşük maaş zamlarını protesto eden işçilerin grevine valilikten yasak kararı 13 Şubat'ta gelmişti. İşçilerin yapmayı planladığı basın açıklaması, gece yarısı alınan yasak nedeniyle ertelenmişti.