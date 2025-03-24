İBB soruşturmasında kimler tutuklandı? Hangi cezaevlerine sevk edildiler?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 23 Mart sabahı tutuklandı, terör soruşturmasında serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı açıklandı.

Savcılık terör soruşturmasıyla ilgili karara itiraz edeceğini açıkladı.

İmamoğlu dahil 91 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Anadolu Ajansı, toplam 51 kişinin cezaevine götürüldüğünü aktardı.

Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu dahil 48 kişi, terör soruşturmasında ise Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı. Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

Ayrıca 41 zanlı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Dün sabah saatlerinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ilk tutuklama kararları açıklandı.

Murat Ongun

Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı. Ongun, tutuklanmasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda gizli tanık ifadeleriyle tutuklandığını söyledi, "Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim" dedi. Ongun, İmamoğlu'nun en yakın danışmanlarından biri olarak görev yapıyordu.

Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım!



Bir savcı “öğrendiğime göre” diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim!



Belli ki, bu yargı ve siyaset… — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 23, 2025

Buğra Gökçe, Tuncay Yılmaz, Murat Abbas

Gözaltında tutulan isimlerden İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Gökçe sosyal medya hesabından " Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandım" cümlelerini içeren bir paylaşım yaptı.

"Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak.."



Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım.



“Duydum”, “duymuştum”, “duyanı duydum” gibi ifadelerle, akıl, mantık ve vicdanın kabul etmeyeceği iddialarla mesnetsiz şekilde… — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) March 23, 2025

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da tutuklandı. Çalık, X hesabından yaptığı paylaşımda karara "Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir" diyerek tepki gösterdi.

Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir.



Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım. Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil… — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) March 23, 2025

İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun ve Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.

Serdar Haydanlı, Yusuf İlbak, Süleyman Atik

İş insanları Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Yusuf İlbak da tutuklananlar arasında yer alıyor.

Hakkında tutuklama kararı verilen diğer isimler arasında İBB Kültür AŞ eski Genel Müdürü Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Ertan Yıldız ve Servet Yıldırım da var.

Gözaltı listesinde yer alan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 22 Mart'ta hakkında açıklama yaptığı iş insanı Serdar Haydanlı da tutuklandı.

"Yolsuzluk" soruşturmasında kimler serbest kaldı?

Yine "yolsuzluk" soruşturmasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın ve sanatçı Ercan Saatçi dahil bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş insanı Alperen Aydın serbest bırakılanlar arasında. Canan Münüklü, Birsen Şahin, Vahit Doğan ve Yusuf Yüce de adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"Kent Uzlaşısı" soruşturmasında kimler tutuklandı?

Ekrem İmamoğlu hakkındaki "terör" soruşturmasında serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında İmamoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu" ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği için tekrar tutuklanmasına "bu aşamada gerek görülmediğini" söyledi.

Sabah saatlerinde İmamoğlu hakkında "terör" soruşturmasında adli kontrol kararı çıktığına dair haberler daha sonra yalanlanmıştı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahit Polat tutuklandı

31 Mart yerel seçimlerinde hayata geçirilen "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Şişli Belediyesi'ne Şişli Kaymakamı Cevdet Türkmen aynı gün kayyum olarak atandı.

Polat, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Fatih Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimi az bir farkla kaybetti.

Şahan, tutuklanma haberinin ardından "Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım, hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlere olan gönül bağımla mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

Mücadelemizi sürdüreceğiz.



Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız.



Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet! pic.twitter.com/1e1HX4otw9 — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 23, 2025

Tutuklanan isimlerin tamamı ve sevk edildikleri cezaevleri şu şekilde:

BirGün, İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil tutuklanan 50 ismi ve sevk edildikleri cezaevlerinin yer aldığı listeyi paylaştı: