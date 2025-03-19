  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kimdir?
Takip Et

Gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kimdir?

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltında. Peki Mahir Polat kimdir? Hangi suçlamalarla gözaltına alındı?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kimdir?
Takip Et

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu en az 100 isme gözaltı kararı verilen operasyonun, İstanbul Medya A.Ş.’deki ihaleler ve kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi. 

“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında olduğu en az 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve Şahan’ın da aralarında bulunduğu yedi şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan gözaltına alındı.

Mahir Polat kimdir?

Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitimi aldı. Akademik çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sürdürerek kültür yönetimi alanında uzmanlaştı.

Kariyerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde vakıf uzmanı olarak başlayan Polat, 2019 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandı. 2020 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine terfi etti.

Görev süresi boyunca kentsel planlama, mimari ve kentsel tasarım, kültürel miras, imar, deprem risk yönetimi, sosyal hizmetler, kültür ve sanat etkinlikleri gibi birçok projede aktif rol aldı. Ayrıca Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye ve Vakıf Uzmanları Derneği üyelikleri bulunmaktadır. ​

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Fatih Belediye Başkan Adayı olan Polat, seçimi az bir farkla kaybetti. Seçimlerin ardından İBB'deki görevine geri döndü

19 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Polat, açıklamasında "Bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu gözaltına alındı: Kent uzlaşısı nedir?İmamoğlu gözaltına alındı: Kent uzlaşısı nedir?Gündem
Türkiye Belediyeler Birliği'nden 'İmamoğlu' açıklaması: Demokrasi ağır bir darbe almıştırTürkiye Belediyeler Birliği'nden 'İmamoğlu' açıklaması: Demokrasi ağır bir darbe almıştırGündem
Şişli Belediye Başkanı gözaltında: Vatandaşlar, belediye binasına akın ettiŞişli Belediye Başkanı gözaltında: Vatandaşlar, belediye binasına akın ettiGündem
Sırrı Süreyya Önder'den AK Parti’ye tepki: Sessiz kalmam mümkün değildirSırrı Süreyya Önder'den AK Parti’ye tepki: Sessiz kalmam mümkün değildirGündem

 

Gündem
İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak
İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun
İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun
CHP milletvekillerinden Meclis'ten parti genel merkezine 'İmamoğlu' yürüyüşü
CHP milletvekillerinden Meclis'ten parti genel merkezine 'İmamoğlu' yürüyüşü
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek! Milletvekilleri ve belediye başkanları video mesaj gönderdi
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek! Video mesaj gönderdiler
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Marmaris Belediye Başkanı'na soruşturma açıldı