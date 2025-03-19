Gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kimdir?

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu en az 100 isme gözaltı kararı verilen operasyonun, İstanbul Medya A.Ş.’deki ihaleler ve kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

“CHP’de para sayma görüntüleri” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında olduğu en az 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve Şahan’ın da aralarında bulunduğu yedi şüpheli “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan gözaltına alındı.

Mahir Polat kimdir?

Mahir Polat, 1976 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitimi aldı. Akademik çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sürdürerek kültür yönetimi alanında uzmanlaştı.

Kariyerine Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde vakıf uzmanı olarak başlayan Polat, 2019 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandı. 2020 yılında İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine terfi etti.

Görev süresi boyunca kentsel planlama, mimari ve kentsel tasarım, kültürel miras, imar, deprem risk yönetimi, sosyal hizmetler, kültür ve sanat etkinlikleri gibi birçok projede aktif rol aldı. Ayrıca Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye ve Vakıf Uzmanları Derneği üyelikleri bulunmaktadır. ​

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Fatih Belediye Başkan Adayı olan Polat, seçimi az bir farkla kaybetti. Seçimlerin ardından İBB'deki görevine geri döndü

19 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim,



Bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. @ekrem_imamoglu ile birlikte İstanbul’un tüm değerlerine sahip çıkarak… — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) March 19, 2025

Polat, açıklamasında "Bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez" ifadelerini kullandı.