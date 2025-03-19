Sırrı Süreyya Önder'den AK Parti’ye tepki: Sessiz kalmam mümkün değildir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde evinden alınarak gözaltına alınmasının ardından siyasi partilerde de hareketlilik yaşanıyor.

CHP'li vekiller Meclis kürsüsünde kararı protesto ederken DEM Partili Sırrı Süreyya Önder de Meclis'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder: Sessiz kalmam mümkün değildir

Sırrı Süreyya Önder açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale, ne yapana ne de bunu teşvik edene yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları; masa üzerinde, kağıt üzerinde rasyonel gözükür fakat, halkla karşı karşıya geldiğinde bunu murat edenler açısından irrasyonel olur.

Benim şahsi tutumum, Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır.

Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir.

Herkesi, özellikle iktidar erkini demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın işlevsel kılınmasına davet ediyorum."